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İSKİ AÇIKLADI: 24 Şubat 2021 baraj doluluk oranı ne? İstanbul barajlarında son durum

Geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kar yağışı İstanbul barajlarının doluluk oranını arttırdı. İstanbullular, İstanbul barajlarının doluluk oranını merak ediyor. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? 24 Şubat 2021 baraj doluluk oranı araştırılıyor. İSKİ AÇIKLADI!

İSKİ AÇIKLADI: 24 Şubat 2021 baraj doluluk oranı ne? İstanbul barajlarında son durum

Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? 24 Şubat 2021 baraj doluluk oranı İSKİ

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde %%53,14 'e yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde %
%%53,14 'e yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

22 Şubat: Yüzde 51,33

23 Şubat: Yüzde 52,29

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

24 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 62,69
Pabuçdere Yüzde 36,45
Sazlıdere Yüzde 28,76
Büyükçekmece Yüzde 56,23
Alibeyköy Yüzde 58,38
Terkos Yüzde 49,59
Kazandere Yüzde 62,68
Elmalı Yüzde 60,73
Darlık Yüzde 58,41
Istrancalar Yüzde 57,29

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