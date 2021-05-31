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İSKİ AÇIKLADI: 31 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? Son dakika İSKİ su kesintileri

31 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, arıza, bakım ve onarım sebebiyle gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 31 Mayıs Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. İşte 31 Mayıs İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

İSKİ AÇIKLADI: 31 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? Son dakika İSKİ su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 31 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 31 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

31 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Yeni Sahra Mah,Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.05.2021 10:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.05.2021 10:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.05.2021 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Pınar Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:31.05.2021 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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