İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri açıkladı. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular...