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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ açıkladı: 4 Haziran İstanbul'da su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

        İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 4 Haziran 2024 İSKİ planlı su kesintileri

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları belli oldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte 4 Haziran 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 00:46 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:46
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        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri açıkladı. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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        İşte İSKİ tarafından paylaşılan 4 Haziran su kesintisi duyurusu...

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