İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler her gün düzenli olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanıyor. İSKİ su kesintisi duyurusu ile bugün suların kaçta geleceği ve su kesintisi olan semtler belli oldu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurusu...

10 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah,Yenimahalle,Cevizlik Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumelihisarı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.