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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olan semtler: 10 Ekim bugün İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da bakım, onarım ve arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; Arnavutköy'de 8 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 10 Ekim İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler her gün düzenli olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanıyor. İSKİ su kesintisi duyurusu ile bugün suların kaçta geleceği ve su kesintisi olan semtler belli oldu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurusu...

10 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah,Yenimahalle,Cevizlik Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelihisarı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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