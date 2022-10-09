Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan 7 ilçe! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
ABONE OL

İSKİ açıkladı! İSKİ arıza ile İstanbul'da 9 Ekim su kesintisi duyuruları

İSKİ duyuları yakından takip edilirken İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler merak konusu oldu. Bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak kesintilerin bitiş saatlerini ve sürelerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan 7 ilçe! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ 9 Ekim su kesintisi duyuruları araştırılıyor. 9 Ekim Pazar günü Avcılar başta olmak üzere İstanbul'da 7 ilçede kesinti yaşanacak. İşte İstanbullu vatandaşlar için İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları...

9 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2022 12:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.10.2022 12:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 08.10.2022 15:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Minik kıza babası traktörle çarptı
GÜNDEM Minik kıza babası traktörle çarptı
Elektrikli battaniye gencin sonu oldu!
GÜNDEM Elektrikli battaniye gencin sonu oldu!
Rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişiye gözaltı
GÜNDEM Rüşvet operasyonunda gümrük görevlisi 2 kişiye ...
Başakşehir'de tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre 2 bin 215 lira ceza
GÜNDEM Tartıştığı yolcuları taksiden indiren şoföre ceza
Alarm veren tablo! Eylül ayı yağışlarında çarpıcı düşüş!
GÜNDEM Alarm veren tablo! Eylül ayı yağışlarında çarpıcı ...
Hamzabeyli'de kuyruk 33 kilometreye ulaştı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Hamzabeyli'de kuyruk 33 kilometreye ulaştı!
Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarıldı! 244 yıllık tarihi eser 48 milyona satılıyor!
GÜNDEM Tarihi Beylerbeyi Hamamı 48 milyona satılıyor!
Kocaeli'de yaşandı: 7 yaşındaki Büşra'yı öldürüp evi yaktı! - Güncel haberler
GÜNDEM 17 yaşındaki Büşra'yı öldürüp evi yaktı!
Babasının arabasıyla ayrıldı, 5 gündür kayıp
GÜNDEM 5 gündür ulaşılamıyor
KPSS ön lisans puan hesaplama, 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
GÜNDEM KPSS Ön Lisans puan hesaplama nasıl yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.