İSKİ 9 Ekim su kesintisi duyuruları araştırılıyor. 9 Ekim Pazar günü Avcılar başta olmak üzere İstanbul'da 7 ilçede kesinti yaşanacak. İşte İstanbullu vatandaşlar için İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları...
9 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2022 12:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2022 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akpınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|09.10.2022 12:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orta Mah,Anadolu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|08.10.2022 15:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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