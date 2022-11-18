İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 18 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olduğu açıklandı. İşte 18 Kasım İSKİ su kesintisi duyurusu...

18 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : BEYOĞLU Etkilenen Mahalleler : KULAKSIZ MAH,KÜCÜK PİYALE MAH,CAMİİKEBİR MAH,KAPTANPAŞA MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-18 10:27:00.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KAĞITHANE Etkilenen Mahalleler : ÇAĞLAYAN MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-18 10:42:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ZEYTİNBURNU Etkilenen Mahalleler : YENİDOĞAN MAH,GÖKALP MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-18 09:25:08.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.