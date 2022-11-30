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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 30 Kasım 2022 İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
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İSKİ açıkladı: 30 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak kesintilerin saat kaçta geleceğini açıkladı. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan yerler ve suların geleceği saat...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 30 Kasım 2022 İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
İstanbullular dikkat! İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler
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İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri paylaşıldı. İSKİ arıza duyurularına göre bugün İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 30 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi açıklamaları...

30 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : MADEN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-30 09:02:21.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : ÖRENCİK MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-30 12:43:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : YAKACIK YENİ MAH,YAKACIK ÇARŞI MAH,GÜMÜŞPINAR MAH,UĞUR MUMCU MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-30 09:56:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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