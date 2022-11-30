İstanbullular dikkat! İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri paylaşıldı. İSKİ arıza duyurularına göre bugün İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 30 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi açıklamaları...
30 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SARIYER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MADEN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-30 09:02:21.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÇATALCA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÖRENCİK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-30 12:43:57.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KARTAL
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAKACIK YENİ MAH,YAKACIK ÇARŞI MAH,GÜMÜŞPINAR MAH,UĞUR MUMCU MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-30 09:56:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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