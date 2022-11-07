İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen planlı su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbullular suların ne zaman geleceğini sorgularken İstanbul'da su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte 7 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
7 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İSLAMBEY MAH,YAVUZ SELİM MAH,NENEHATUN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 09:53:05.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 09:59:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YEŞİLCE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 11:09:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİMAR SİNAN MAH,MEVLANA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 10:25:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YALI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 09:37:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ZÜMRÜTEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 10:24:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ŞEYHLİ MAH,SÜLÜNTEPE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 11:59:02.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TEPEÖREN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 11:30:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ŞİLE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KARACAKÖY MAH,İMRENLİ MAH,AKÇAKESE MAH,KABAKOZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-07 11:09:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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