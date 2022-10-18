Vatandaşlar olumsuzluk yaşamamak için önceden önlem almak adına İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. Evlerinde su kesintisi meydana gelen İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 18 Ekim Salı İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...
18 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Anadolu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlı Mah,Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Güneşli Mah,Kazım Karabekir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 09:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah,Yalıköy Mah,Çamlıbahçe Mah,Dereseki Mah,Ortaçeşme Mah,Akbaba Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 11:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kemer Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 10:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 10:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 09:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çengelköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.10.2022 10:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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