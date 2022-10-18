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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi duyuruları ile 18 Ekim 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler belli oldu!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler açıklandı. İSKİ, su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurularına göre bugün Beykoz'da 10 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 18 Ekim'de arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi duyuruları ile 18 Ekim 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Vatandaşlar olumsuzluk yaşamamak için önceden önlem almak adına İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. Evlerinde su kesintisi meydana gelen İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 18 Ekim Salı İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

18 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah,Sancaktepe Mah,Yavuzselim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Güneşli Mah,Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah,Yalıköy Mah,Çamlıbahçe Mah,Dereseki Mah,Ortaçeşme Mah,Akbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kemer Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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