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İSKİ açıkladı! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintileri son dakika

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),arıza ve bakım sebebiyle planlı olarak su kesintisi yapılacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ güncel su kesintisi duyuruları son dakika

İSKİ açıkladı! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintileri son dakika

21 Ocak Perşembe güncel İSKİ su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ, 21 Ocak Perşembe günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleleri ve ilçeleri duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri takip ediyor. İşte 21 Ocak 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

21 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL) İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Zafer Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:21.01.2021 05:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Feneryolu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.01.2021 08:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.01.2021 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:20.01.2021 15:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Teşvikiye Mah,Halaskargazi Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.01.2021 08:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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