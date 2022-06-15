İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurularına göre İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri paylaşılıyor. İşte, 15 Haziran Çarşamba güncel İSKİ su kesintisi duyuru listesi...
15 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI
15 Haziran Çarşamba İSKİ ortalama baraj doluluk oranı %77.36 olarak belirtilmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2022 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bostancı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2022 09:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sarıyer Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2022 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Büyükdere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2022 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sultançiftliği Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2022 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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