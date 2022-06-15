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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 15 Haziran İSKİ arıza ile güncel su kesintisi
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İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 15 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) gün içinde yaşanacak su kesintileri ve arızaları duyuru şeklinde yayınlıyor. İşte 15 Haziran Çarşamba İSKİ su kesintisi ve arıza duyuruları...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 15 Haziran İSKİ arıza ile güncel su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurularına göre İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri paylaşılıyor. İşte, 15 Haziran Çarşamba güncel İSKİ su kesintisi duyuru listesi...

15 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

15 Haziran Çarşamba İSKİ ortalama baraj doluluk oranı %77.36 olarak belirtilmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Sarıyer Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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