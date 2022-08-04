İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Su kesintisi ihtimaline göre önlem almak isteyen vatandaşlarımız "İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler nereler?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 4 Ağustos 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...
4 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zafer Mah,Hürriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadolap Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 10:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Halkalı Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 09:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göçbeyli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah,Paşa Mah,Yayla Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Bozkurt Mah,Eskişehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 09:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esentepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2022 09:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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