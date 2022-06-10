İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 10 Haziran Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

10 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 10.06.2022 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Kanlıca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Kocatepe Mah,Asmalı Mescit Mah,Hacıahmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 02:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Yeşilvadi Mah,Satmazlı Mah,Kızılca Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 10.06.2022 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.