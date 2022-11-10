İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Bugün evlerinde su kesintisi olan İstanbulların suların ne zaman, saat kaçta geleceğini sorguluyor. İşte 10 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
10 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİMAHALLE,GÜZELCE MAH,BAHÇELİEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-10 10:04:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAŞAKŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAHÇEŞEHİR 2KISIM MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-10 10:01:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYLİKDÜZÜ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KAVAKLI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-09 23:54:04.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÖKEVLER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-10 10:23:26.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MUSTAFA KEMAL MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-10 11:03:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BAŞIBÜYÜK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-10 10:04:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SALACAK MAH,AZİZ MAHMUT HÜDAYİ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-10 10:37:09.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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