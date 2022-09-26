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İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 26 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler

İstanbul'da suların saat kaçta geleceği İSKİ'den yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri duyuruları araştırılıyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 26 Eylül Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

26 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI