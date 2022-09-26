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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 26 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler
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İSKİ açıkladı: 26 Eylül 2022 Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olan semtler

İstanbul'da su kesintisi olan semtler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği İSKİ duyuruları ile belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre bugün; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 12 saat, Silivri ilçesinde 6 saat, Arnavutköy ilçesinde ise 7.5 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 26 Eylül 2022 İstanbul'da arıza bakım sebebiyle su kesintisi meydana gelecek yerler...

İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 26 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler

İstanbul'da suların saat kaçta geleceği İSKİ'den yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri duyuruları araştırılıyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 26 Eylül Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

26 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 26.09.2022 10:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 26.09.2022 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 26.09.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı İstiklal Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 26.09.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Akalan Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.09.2022 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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