İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler duyuruldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; Büyükçekmece, Silivri ve Beykoz'da su kesintisi olacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
24 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CUMHURİYET MAH,ATATÜRK MAH
|Açıklama
|:
|İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-24 10:35:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|
Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SELİMPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-24 09:32:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RÜZGARLIBAHÇE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-24 09:38:04.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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