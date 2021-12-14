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Haberler Gündem İSKİ arıza duyurusu: 14 Aralık İstanbul su kesintisi olan yerler
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İSKİ arıza duyurusu: 14 Aralık 2021 İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbullular "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 14 Aralık 2021 Salı İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ arıza duyurusu: 14 Aralık İstanbul su kesintisi olan yerler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 14 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 14 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

14 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.12.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.12.2021 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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