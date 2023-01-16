İSKİ arıza İstanbul su kesintisi duyuruları: 16 Ocak 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?

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İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleri duyurdu. Bizler de İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintilerini bir araya getirdik. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

16 OCAK 2023 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : BEYLİKDÜZÜ Etkilenen Mahalleler : KAVAKLI MAH Açıklama : DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI Başlama Tarihi : 2023-01-16 10:26:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : AKŞEMSEDDİN MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:15:35.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : YEŞİLKENT MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:36:36.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜPSULTAN Etkilenen Mahalleler : İSLAMBEY MAH,MERKEZ MAH Açıklama : İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-01-16 10:53:08.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : FATİH MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:30:31.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KARTAL Etkilenen Mahalleler : YAKACIK YENİ MAH,UĞUR MUMCU MAH,GÜMÜŞPINAR MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:51:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.