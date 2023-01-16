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Haberler Gündem İstanbul İSKİ arıza İstanbul su kesintisi duyuruları: 16 Ocak 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?
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İSKİ su kesintileri: 16 Ocak 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da arıza, bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler günlük olarak İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su kesintisi olan yerleri ve suların saat kaçta geleceğini açıkladı. İşte İSKİ 16 Ocak 2023 İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve saatleri...

İSKİ arıza İstanbul su kesintisi duyuruları: 16 Ocak 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?
HABERTURK.COM

İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleri duyurdu. Bizler de İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintilerini bir araya getirdik. İşte 16 Ocak 2023 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

16 OCAK 2023 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : KAVAKLI MAH
Açıklama : DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 2023-01-16 10:26:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : AKŞEMSEDDİN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:15:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : YEŞİLKENT MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:36:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : İSLAMBEY MAH,MERKEZ MAH
Açıklama : İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-01-16 10:53:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : FATİH MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:30:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : YAKACIK YENİ MAH,UĞUR MUMCU MAH,GÜMÜŞPINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-01-16 11:51:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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