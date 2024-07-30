İSKİ Baraj doluluk oranları 30 Temmuz: Baraj doluluk oranı ne kadar oldu, azaldı mı, yükseldi mi?
İSKİ baraj doluluk oranları güncel olarak duyuruluyor. İstanbul'daki baraj seviyesi yağışlarla doğru orantılı olarak değişiyor. Megakentte 30 Temmuz sabahı yağan yağış sonrası barajlardaki son durum merak edildi. Peki Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 30 Temmuz Salı günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...
İstanbul'un baraj doluluk oranı hızla değişmeye devam ediyor. Temmuz ayında son yılların en düşük seviyesine gerileyen su seviyesi, yağışların ardından olumlu bir seyir izliyor. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 30 Temmuz Salı itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 55’in üzerine çıktı. İşte, 30 Temmuz 2024 İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği...
30 TEMMUZ 2024 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
30 Temmuz 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 58.72 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %27
Büyükçekmece: %55
Darlık: %60
Elmalı: %63
Istrancalar: %39
Kazandere: %29
Pabuçdere: %39
Sazlıdere: %53
Terkos: %72
Ömerli: %64