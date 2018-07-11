Beyoğlu'ndan bir evde yangın çıktı. Yan ve üst kattaki evde yalnız oldukları belirtilen çocukları saat sayaçlarını okumak için gelen İSKİ çalışanı kurtardı.

Olay saat 12.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Yarpuz sokakta yaşandı. İki katlı binanın birinci katında çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Alev alev yanın evin yan ve üst dairesinde çocukların olduğunu fark eden İSKİ çalışanı Sedat Özdemir eve girerek çocukları dışarıya çıkardı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Tamamen yanan evden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan bir piknik tüpünün patlamamış olması faciayı önledi.

Su saatlerini okumak için gelen İSKİ çalışanı Sedat Özdemir "Biz bölgede çalışıyorduk yangın tesadüfen tam karşımızda çıktı. Camdan alevleri görünce evdekilere haber verdik bir sürü çoluk çocuk vardı. Hemen dışarıya çıkardık. Sonra polise ve itfaiye ye haber verdik. 3-5-7 ve 10 yaş aralığında 8-10 çocuk vardı. Çocuklar yangının farkında değildi dışarıya zorla çıkardık. Sonra itfaiye geldi "diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini de "Cam patladı, alevler yükseldi. Yanda ve üst katta çocuklar vardı. Çocukların anne babaları evde yok evde yalnızlar" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis olay sonrası soruşturma başlattı.