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Kadıköy'deki İSKİ çalışmasında elektrik ve doğalgaz hattı zarar gördü

Kadıköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında elektrik ve doğalgaz hattı zarar görünce mahalleye verilen gaz kesildi, 6 bina da elektriksiz kaldı

İSKİ çalışmasında elektrik ve doğalgaz hattı zarar gördü
Kadıköy'deki İSKİ çalışmasında elektrik ve doğalgaz hattı zarar gördü
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AA

Merdivenköy Mahallesi Özlem Sokak'taki bir binanın giriş katında su sızıntısı yaşanması üzerine İSKİ ekiplerine haber verildi.

İSKİ ekiplerince binanın önünde iş makinasıyla yapılan kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hattı zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve AYEDAŞ ekipleri geldi. AA'nın haberine göre; İGDAŞ ekipleri, mahalleye verilen doğal gazı kesti. Bölgedeki 6 bina da elektriksiz kaldı.

Bina sakinlerinden Burhan Aydın, binanın altından su çıkması üzerine İSKİ ekiplerine haber verdiklerini söyledi. İSKİ ekiplerinin çalışmalara başladığını anlatan Aydın, "Kepçe gelip kazmaya başladı. Kazdıkça bizim ve karşıdaki iki tane daha binanın elektrik kablolarını kopartıyorlar. Ardından doğal gaz hattına zarar verilmiş. Daha sonra İGDAŞ ekibi gelerek doğal gazı kesti. Şimdi tekrar suyu kestiler, tadilat yapıyorlar. Umarım bir an önce biter. Şu anda 6 binanın elektriği yok.'' şeklinde konuştu.

Apartman görevlisi Sezgin Yılmaz da ekiplerin önce elektrik kablosunu kopardıklarını, sonra da doğal gaz borusunu patlattıklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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