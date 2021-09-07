İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 7 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi
7 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçükbakkalköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2021 15:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ulus Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2021 16:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2021 17:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kuruçeşme Mah
|Arıza Sebebi
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2021 17:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Alibeyköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2021 17:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talat Paşa Mah,Gürsel Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2021 17:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.09.2021 15:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 7 EYLÜL
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) September 7, 2021
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