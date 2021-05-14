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İSKİ'DEN AÇIKLAMA: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Mayıs İstanbul su kesintileri

Koronavirüs salgınıyla mücadele bu bayramda da evlerinde olan İstanbullular, İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. Sokağa çıkma yasakları sebebiyle bayram boyunca evlerinden çıkamayacak olan İstanbullular İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. İSKİ 14 Mayıs 2015 tarihli su kesintisi duyurularını paylaştı. İşte İstanbul'da bugün (14 Mayıs) su kesintisi olan ilçeler ve İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ'DEN AÇIKLAMA: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Mayıs İstanbul su kesintileri

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 14 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 14 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

14 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
SultangaziEtkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mİsmetpaşaah
MahArıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.05.2021 11:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 14 MAYIS 2021

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