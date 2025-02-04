İSKİ'den soğuk hava dalgası uyarısı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. SMS ile iletilen uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. "