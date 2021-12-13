Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İSKİ'den son dakika açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
ABONE OL

İstanbul'da 2 İlçede su kesintisi! 13 Aralık İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri?

İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte İSKİ planlı su kesintisi duyuruları 11 Aralık 2021

İSKİ'den son dakika açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 13 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 13 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.12.2021 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.12.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALES tarihleri açıklandı! 2022 ALES sınavları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM 2022 ALES sınavları ne zaman?
KPSS ne zaman 2022? ÖSYM, KPSS tarihlerini açıkladı
GÜNDEM KPSS ne zaman 2022?
Deprem mi oldu, nerede? 13 Aralık AFAD - Kandilli son depremler
GÜNDEM 13 Aralık AFAD - Kandilli son depremler
TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı
GÜNDEM TIR köprünün altına sıkıştı, yol trafiğe kapandı
Son dakika: YKS tarihi belli oldu! 2022 YKS ne zaman?
GÜNDEM YKS tarihi belli oldu
2022 YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı
GÜNDEM 2022 YKS ne zaman yapılacak?
Son dakika: MİT ve TSK Gara'yı vurdu! 9 terörist öldürüldü
GÜNDEM MİT ve TSK Gara'yı vurdu! 9 terörist öldürüldü
Fırından silah ve mermiler çıktı
GÜNDEM Fırından silah ve mermiler çıktı
Ayhan Bilgen: Birkaç gün içinde istifamı vereceğim
GÜNDEM Ayhan Bilgen: Birkaç gün içinde istifamı vereceğim
Son dakika: Eski koca dehşeti! Bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Eski koca eve geldi! Kahreden haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.