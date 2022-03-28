İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 28 Mart Pazartesi günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, tarafından paylaşılan güncel duyuruya göre bugün 4 ilçede su kesintisi meydana gelecek. İşte İSKİ tarafından açıklanan su kesintisi duyuruları