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HaberlerGündemİSKİ DUYURDU: 12 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler ve ilç
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İSKİ DUYURDU: 12 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler

İstanbul'un gündeminde kuraklık var. Barajların doluluk oranının %20'nin altına düşmesi İstanbul'da su tasarrufu konusunda çalışmaları arttırdı. Son günlerde arıza ve bakım sebebiyle sık sık su kesintisi yaşayan İstanbullular, 12 Ocak Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İSKİ tarafından yayınlanan son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları...

İSKİ DUYURDU: 12 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler ve ilç

İstanbullular, 12 Ocak Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. 12 Ocak Salı günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri merak ediliyor. İşte 12 Ocak 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 12 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:12.01.2021 09:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.01.2021 04:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.01.2021 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Burhaniye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.01.2021 08:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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