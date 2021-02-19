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İSKİ DUYURDU: 19 Şubat İstanbul su kesintisi duyuruları! İSKİ su kesintisi ne zaman gelecek? Son dakika

İSKİ 19 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleleri paylaştı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. İstanbullular, 19 Şubat İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları... İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ DUYURDU: 19 Şubat İstanbul su kesintisi duyuruları! İSKİ su kesintisi ne zaman gelecek? Son dakika

Son Dakika İstanbul su kesintileri araştırılıyor. Karlı hava ve düşen hava sıcaklıkları İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunu gündeme getirdi. İstanbullular, 19 Şubat Cuma günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Başakşehir'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 19 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

19 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.02.2021 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.02.2021 10:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Altınşehir Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:19.02.2021 10:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

İSKİ'DEN DON UYARISI

Hızla düşen hava sıcaklıkları ve kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle İSKİ tarafından yayınlanan don uyarısı şöyle:

"Önümüzdeki günlerde beklenen dondurucu soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

İstanbullulara önemle duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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