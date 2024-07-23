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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ duyurdu! 23 Temmuz 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacakilçeler

        İSKİ duyurdu! 23 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz Salı günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 23 Temmuz Salı günü İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 01:47 Güncelleme: 23.07.2024 - 01:47
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Su kesintisi yaşayan İstanbullular "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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