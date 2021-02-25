Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Avcılar, Bakırköy, Beykoz, Maltepe'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 25 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

25 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.02.2021 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 400 Mm Çaplı İsale Hattında Deplase Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.02.2021 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.02.2021 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 25.02.2021 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



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