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İSKİ DUYURDU: 25 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintileri ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. Geçtiğimiz sonbaharda yüzde 20'nin altına düşen baraj doluluk oranları, İstanbul su kesintilerine yönelik araştırmaların artmasına neden oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı İSKİ, 25 Şubat İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: İstanbul su kesintisi olan mahalleler ve ilçeler neler?

İSKİ DUYURDU: 25 Şubat İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyunca etkisini gösteren kar yağışının ardından İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Avcılar, Bakırköy, Beykoz, Maltepe'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 25 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

25 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Firuzköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.02.2021 11:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:400 Mm Çaplı İsale Hattında Deplase Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:25.02.2021 09:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çengeldere Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.02.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:25.02.2021 11:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.2.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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