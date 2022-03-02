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2 MART İSKİ SON DAKİKA SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yeni Çamlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Ferhatpaşa Mah,Atatürk Mah,Mevlana Mah,Kayışdağı Mah Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Kaynarca Mah,Güzelyalı Mah,Yeşilbağlar Mah,Yeni Mah,Sapan Bağları Mah,Batı Mah,Bahçelievler Mah,Ahmet Yesevi Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah,Doğu Mah Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.03.2022 08:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah Arıza Sebebi : 2200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Ömerlı Içme Suyu Arıtma Tesıslerıne Su Sağlayan Isale Hattında Meydana Gelen Arızanın Onarımı Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.03.2022 04:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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