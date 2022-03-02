İstanbul'da dünden beri en çok merak edilen konuların başında İSKİ tarafından duyurulan 18 saatlik su kesintisi geliyor. Dünün ardından bugün de İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında çeşitli ilçelerde 18 saate varan su kesintisi meydana gelecek. Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte güncel su kesintisi duyuruları ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı...