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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! 15 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 15 Mayıs Cumartesi günü meydana gelecek kesintileri araştırıyor. İstanbul'da bugün (15 Mayıs) su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İşte İSKİ su kesintisi duyuruları ve İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! 15 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 15 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Dursunköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.05.2021 10:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Zeytinlik Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.05.2021 11:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Gürpınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.05.2021 11:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Merdivenköy Mah,Sahrayı Cedit Mah,Zühtüpaşa Mah,Göztepe Mah,19 Mayıs Mah,Erenköy Mah,Feneryolu Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Göztepe-Kadıköy 700 Mm İsale Hattındaki Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle Beslenen Bölgelere Saat 17:00'A Kadar Su Verilemeyecektir.
Başlama Tarihi:15.05.2021 11:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.05.2021 11:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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