Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 15 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Dursunköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.05.2021 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.05.2021 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.05.2021 11:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Sahrayı Cedit Mah,Zühtüpaşa Mah,Göztepe Mah,19 Mayıs Mah,Erenköy Mah,Feneryolu Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Göztepe-Kadıköy 700 Mm İsale Hattındaki Arıza Giderme Çalışması Sebebi İle Beslenen Bölgelere Saat 17:00'A Kadar Su Verilemeyecektir. Başlama Tarihi : 15.05.2021 11:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.05.2021 11:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 15 MAYIS 2021