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Haberler Gündem İstanbul İSKİ duyurdu: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! 17 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İstanbullular dikkat! 17 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım meydana gelecek planlı su kesintilerini paylaştı. İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 17 Kasım 2022 İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! 17 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?

17 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 10:16:39.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : YENİ MAHALLE
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 10:46:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KARTAL
Etkilenen Mahalleler : UĞUR MUMCU MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 09:38:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : ÇINARDERE MAH,VELİBABA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 09:51:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : KÜÇÜK ÇAMLICA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 10:43:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : ÜNALAN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-17 10:49:06.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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