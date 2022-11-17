17 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYLİKDÜZÜ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-17 10:16:39.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YENİ MAHALLE
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-17 10:46:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KARTAL
|Etkilenen Mahalleler
|:
|UĞUR MUMCU MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-17 09:38:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇINARDERE MAH,VELİBABA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-17 09:51:07.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KÜÇÜK ÇAMLICA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-17 10:43:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÜNALAN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-17 10:49:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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