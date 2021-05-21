Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İSKİ DUYURDU! İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 21 Mayıs

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlar 21 Mayıs Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri merak ediyor. İstanbul barajlarının doluluk oranının hızla düşmesi İstanbul su kesintisi duyurularına ilgiyi arttırmıştı. İSKİ 21 Mayıs Cuma günü İstanbul su kesintisi duyurularını ve İstanbul barajlarının doluluk oranını İstanbullularla paylaştı.

İSKİ DUYURDU! İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 21 Mayıs

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 21 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

21 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.05.2021 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Gayrettepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.05.2021 08:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ferahevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.05.2021 08:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kısırkaya Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.05.2021 09:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:75Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.05.2021 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.05.2021 09:57
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.05.2021 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 21 MAYIS 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

18 yaş altı yasaklarla ilgili son karar! 18 yaş altı sokağa çıkma ve toplu taşıma yasağı bitti mi?
GÜNDEM18 yaş altı müjde: yasaklar değişti!
65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma ve toplu taşıma yasağı devam ediyor mu?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları değişti!
19 yaşındaki Cansu, 4 gündür kayıp
GÜNDEM19 yaşındaki Cansu, 4 gündür kayıp
Marketler açıldı mı? 21 Mayıs zincir marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarkete gidecekler dikkat, Saatler yine değişti!
FELAKET... Son dakika: Ayvalık sahilini fırtına vurdu, onlara tekne battı - VİDEO HABER
GÜNDEMTekneden denize düştü! Onlarca tekne battı!
KANLI KAVGA! Son dakika... İki arkadaşın tartışması kanlı bitti!
GÜNDEMİki arkadaş tartıştı! Sonrası korkunç!
BÖYLE KAÇMIŞ! Son dakika: Thodex'in sahibi Fatih Özer'in yurt dışına çıkış görüntüleri
GÜNDEMThodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yeni ...
DÜĞMEYE BASILDI! Son dakika: Suç örgütleri 8 ilde eş zamanlı operasyon
GÜNDEMSuç örgütleri operasyonu! 'Sahil Rüzgarı'yla 8 ilde ...
21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs tablosu
İl il risk haritası 21 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası