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Haberler Gündem İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! 20 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ açıkladı: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! 20 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakasında su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman ve saat kaçta geleceğini duyurdu. İSKİ arıza duyurusu ile İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacağı belli oldu. İşte 20 Haziran Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! 20 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan duyurular ile belli oldu. İSKİ arıza duyurusuna göre İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 20 Haziran Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

20 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.06.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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