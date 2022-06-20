İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan duyurular ile belli oldu. İSKİ arıza duyurusuna göre İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 20 Haziran Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

20 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.06.2022 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.06.2022 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.