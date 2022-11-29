İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. 29 Kasım 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte İSKİ arıza duyuruları...
29 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ORUÇREİS MAH,HAVAALANI MAH,15 TEMMUZ
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-29 10:21:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KANARYA MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-29 11:04:51.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİMAR SİNAN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-29 09:26:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|DEĞİRMENKÖY FEVZİPAŞA MAH,DEĞİRMENKÖY İSMETPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-29 09:49:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ESENKENT MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-29 09:18:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TEPEÖREN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-29 09:42:58.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ESENKENT MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-29 09:35:28.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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