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İSKİ DUYURDU! İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. Arıza, bakım ve onarım nedeniyle İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri İSKİ tarafından her gün düzenli olarak paylaşılıyor. İSKİ, 10 Haziran Perşembe günü İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. 10 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?

İSKİ DUYURDU! İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 10 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

10 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.06.2021 10:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.06.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Postahane Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.06.2021 10:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.06.2021 04:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.06.2021 09:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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