İstanbul'da hemen her gün arıza ve bakım sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Evlerinde su kesintisi yaşayan İstanbullular "Su kesintisi ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları ile hangi ilçelerde kesinti olacağı belli oldu. İşte 25 Ekim 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...
25 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYOĞLU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÖRNEKTEPE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-25 11:59:34.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TURGUT REİS MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-25 10:58:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|AKÇABURGAZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-25 08:57:03.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ATAKENT MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-25 11:28:57.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÇATALCA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ORMANLI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-25 11:13:26.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ATAŞEHİR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İÇERENKÖY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-25 12:15:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KANLICA MAH,YENİ MAHALLE,ÇUBUKLU MAH,GÖZTEPE MAH,ANADOLU HİSARI MAH,GÖKSU MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-10-25 11:09:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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