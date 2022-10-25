İstanbul'da hemen her gün arıza ve bakım sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Evlerinde su kesintisi yaşayan İstanbullular "Su kesintisi ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları ile hangi ilçelerde kesinti olacağı belli oldu. İşte 25 Ekim 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

25 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : BEYOĞLU Etkilenen Mahalleler : ÖRNEKTEPE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-25 11:59:34.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENLER Etkilenen Mahalleler : TURGUT REİS MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-25 10:58:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : AKÇABURGAZ MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-25 08:57:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : ATAKENT MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-25 11:28:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÇATALCA Etkilenen Mahalleler : ORMANLI MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-25 11:13:26.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ATAŞEHİR Etkilenen Mahalleler : İÇERENKÖY MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-25 12:15:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.