İSKİ duyurdu: İstanbul'da bir ilçede 12 saat su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanan yerleri duyurdu. İşte İSKİ planlı su kesintisi duyuruları...

21 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI