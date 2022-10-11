İSKİ duyurdu: İstanbul'da bir ilçede bir gün, diğerinde 8 saat su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahaller günlük olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklama ile suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 11 Ekim 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyurusu...

11 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI