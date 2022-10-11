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Haberler Gündem İstanbul İSKİ duyurdu: İstanbul'da bir ilçede bir gün, diğerinde 8 saat su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ açıkladı: 11 Ekim İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir gün, Kartal'da 8, Sarıyer'de ise 6 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak semtler...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da bir ilçede bir gün, diğerinde 8 saat su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahaller günlük olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklama ile suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 11 Ekim 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyurusu...

11 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 06:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ekinoba Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah,Yenigün Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Saraç İshak Mah,Nişanca Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 09:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,İstinye Mah,Emirgan Mah,Poligon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah,Hacı Kasım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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