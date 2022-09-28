İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 28 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu ile sular ne zaman gelecek?

İstanbullular su kesintilerinden etkilenmemek ve hazırlıklı olmak için planlı su kesintilerini araştırıyorlar. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ'den yapılan açıklamayla belli oldu. Bizler de sizler İSKİ su kesintisi duyurularını derledik. İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba İstanbul su kesintisi duyuruları...

28 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI