İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 3 Haziran 2022 İSKİ sular ne zaman gelecek? İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı ne?

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oturanlar gözünü İSKİ tarafından yapılan planlı su kesinti duyurularına çevirdi. Arıza ve bakım nedeniyle yaşanacak olan planlı su kesintileri İstanbululukar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 3 Haziran 2022 İSKİ sular ne zaman gelecek? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Gültepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.06.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 03.06.2022 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Hamidiye Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.06.2022 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.06.2022 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

3 Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 78.74 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.