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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? 25 Kasım son dakika İstanbul su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri İstanbullularla paylaştı. Günlerdir İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava, bazı ilçelerde arıza ve bakım nedeniyle kesinti yaşanmasına neden oldu. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları (25 Kasım)

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? 25 Kasım son dakika İstanbul su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 25 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 25 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

25 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.11.2021 09:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 25 KASIM

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