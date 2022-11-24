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Haberler Gündem İstanbul İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan semtler! 24 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan semtler!

İSKİ arıza ve bakım sebebiyle gün içinde İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeleri duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve suların saat kaçta geleceğini açıkladı. İşte 24 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan semtler! 24 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında da yaşanacak su kesintileri açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi duyurularını paylaştı. İşte 24 Kasım 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : BEBEK MAH,ARNAVUTKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-24 11:11:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : TOPÇULAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-24 11:02:39.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : HALKALI MERKEZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-24 10:59:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalleler : DUATEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-24 11:08:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : ÇUBUKLU MAH,KAVACIK MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-24 09:45:09.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-24 11:08:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : TOPAĞACI MAH,ELMALIKENT MAH,DUMLUPINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-24 11:04:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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