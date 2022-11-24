İstanbul'un her iki yakasında da yaşanacak su kesintileri açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi duyurularını paylaştı. İşte 24 Kasım 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...
24 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BEBEK MAH,ARNAVUTKÖY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-24 11:11:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TOPÇULAR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-24 11:02:39.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HALKALI MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-24 10:59:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ŞİŞLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|DUATEPE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-24 11:08:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEYKOZ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇUBUKLU MAH,KAVACIK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-24 09:45:09.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİMAR SİNAN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-24 11:08:37.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TOPAĞACI MAH,ELMALIKENT MAH,DUMLUPINAR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-24 11:04:27.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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