İstanbul'da 15 Nisan Cuma gününe arıza ve su kesintisi i,le başlayan İstanbullular İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunu gündeme getirdi. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan Cuma günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydfana gelecek arıza ve su kesintilerini duyurdu.