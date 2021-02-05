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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelir? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 5 Şubat güncel!

Arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler ile İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenli olarak duyuruluyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranı konularını araştırıyor. 5 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte güncel İSKİ su kesintisi duyuruları son dakika

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelir? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 5 Şubat güncel!

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun cevabı gündemde. İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayacak. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri takip ediyor. İşte 5 Şubat 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

5 ŞUBAT İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Mecidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.02.2021 09:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.02.2021 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Parseller Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah,Necip Fazıl Mah,Tepeüstü Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Yukarı Dudullu Mah,Çakmak Mah,Aşağı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Dudullu Osb,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Dudullu Terfi Merkezi'nde Enerji Problemi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:05.02.2021 10:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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