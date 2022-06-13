İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 13 Haziran İSKİ arıza ile güncel su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan su kesintisi duyuruları merak ediliyor. İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri gündemdeki yerini koruyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Haziran Pazartesi güncel İSKİ su kesintisi duyuruları...

13 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

13 Haziran Pazartesi İSKİ ortalama baraj doluluk oranı %77.14 olarak belirtilmektedir.

13 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

13 Haziran Pazartesi günü kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır.