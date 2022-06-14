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Haberler Gündem İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Haziran İSKİ arıza ile güncel su kesintisi duyuruları
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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 14 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaşanacak planlı arıza ve kesinti bilgilerini günlük olarak yayınlıyor. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri araştırılıyor. Peki, "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" İşte 14 Haziran Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Haziran İSKİ arıza ile güncel su kesintisi duyuruları

İstanbullu vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi ve arıza yaşanacağını merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurularına göre İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri paylaşılıyor. İşte, 14 Haziran Salı güncel İSKİ su kesintisi duyuruları...

14 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

14 Haziran Pazartesi İSKİ ortalama baraj doluluk oranı %77.49 olarak belirtilmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Dursunköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.06.2022 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Kültür Mah,Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.06.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Kaynarca Mah,Doğu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.06.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 14.06.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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