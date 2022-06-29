İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 29 Haziran Çarşamba İstanbulda hangi ilçe ve mahallerlerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ 29 Haziran Çarşamba günü için hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacağını paylaştı. İşte 29 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 29 HAZİRAN 2022

İstanbul'da 29 Haziran 2022 tarihinde baraj doluluk oranı: % 74,15

29 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI