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        Haberler Bilgi İSKİ duyurdu! İstanbul su kesintileri 23 Ağustos 2024: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        23 Ağustos İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Su kesintisi yaşayan İstanbullular, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını, İSKİ'nin internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 23 Ağustos 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 01:13 Güncelleme: 24.08.2024 - 01:13
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        İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. 23 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 23 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi duyuruları...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

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        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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